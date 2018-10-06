وبحسب موقع صحيفة "ميرور" ، فقد أكد مصدر من داخل النادي ولم يكشف عن اسمه، أن إقالة مورينيو "حتمية" بعد انتهاء مباراة الفريق مع نيوكاسل يونايتد مساء السبت، بغض النظر عن النتيجة.

ويبدو أن المدرب البرتغالي مورينهو خسر الدعم من غرفة الملابس بشكل كامل، حيث قال المصدر إن اللاعبين قد "آذتهم" كلمات مورينيو، التي أضعفت ثقتهم بأنفسهم، مما سمح للسلبية للتفشي في النادي.

وقال المصدر أيضا إن بعض اللاعبين يعتقدون أنه سريع للغاية في توجيه أصابع الاتهام إلى عناصر الفريق، وينبغي أن يتحمل المسؤولية هو شخصيا عن المستوى الهزيل للفريق.

ولم يحقق "الشياطين الحمر" الانتصار في آخر 4 مباريات، مما وضع ضغطا هائلا على المدرب البرتغالي.

واشتبك مورينيو عدة مرات مع نجم الفريق، الفرنسي بول بوغبا، وجرد منه منصب نائب الكابتن، كما انتقد الإنجليزي ماركوس راشفورد والتشيلي أليكسيس سانشيز والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بسبب مواقفهما.

ومن ناحية أخرى، نفى مسؤولون في مانشستر يونايتد السبت أنباء الإقالة، واصفين الأمر بأنه "كلام فارغ"، وفقا "لسكاي سبورتس".

ويستضيف مانشستر يونايتد نيوكاسل على استاد أولد ترافورد مساء السبت، في مواجهة تبدو "سهلة" على الورق، ولكنها قد تحمل في طياتها الكثير.