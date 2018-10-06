وتقدم فيردر بريمن في الدقيقة 35 عبر الهولندي دافي كلاسن، قبل أن يضيف يوهانيس إيغيشتاين الثاني في الدقيقة 86.

وعوض فيردر بريمن خسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة الماضية عندما سقط أمام مضيفه شتوتغارت، فحقق فوزه الرابع رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، الذي يستضيف أوغسبورغ، السبت، فيما واصل فولفسبورغ نزيف النقاط ومني بخسارته الثانية في مبارياته الخميس الأخيرة، التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وضرب فولفسبورغ بقوة في بداية الموسم بتحقيقه فوزين متتاليين على شالكه وهرتا برلين، لكنه تعثر في مبارياته الخمس التالية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السابع.

ويلعب السبت أيضا هانوفر مع شتوتغارت وماينتس مع هرتا برلين وفورتونا دوسلدورف مع شالكه وبايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتختتم المرحلة، الأحد، بلقاءات فرايبورغ مع باير ليفركوزن وهوفنهايم مع اينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ مع نورمبرغ.