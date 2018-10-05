وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل قمة مانشستر سيتي في الدوري الممتاز يوم الأحد، إنه مقتنع بأن صلاح سيعود إلى التهديف قريبا، وذلك بعدما سجل 44 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وتراجع المعدل التهديفي لصلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ أحرز الجناح المصري 3 أهداف فقط في 9 مباريات حتى الآن.

وحول المخاوف من تراجع صلاح قال كلوب "من الواضح أن التوقعات تغيرت، وهذا طبيعي"، مضيفا "لم يتوقع أحد أن يسجل 10 أهداف في خمس أو ست أو سبع مباريات.. لذلك من النادر جدا توقع مثل هذه الأمور ومعرفة موعد حدوثها".

وتابع "98 في المئة من مستوى اللاعب يعود إلى جديته في الحصص التدريبية وتفانيه فيها، والبقية للحظ".

وشدد المدرب الألماني على أن "الأمور جيدة إلى حدود الساعة.. لم يتغير الشيء الكثير عن الموسم الماضي".

وأوضح أن هذا هو الشيء الجميل في عالم كرة القدم "إذا ربحت مباراة فأنا أعرف كل شيء عن المستديرة، وإذا خسرت أخرى، فأنا لا أفقه شيئا.. لا يملك أحد الحقيقة.. لذلك أنا مرتاح تماما، الأمر طبيعي ولا داعي للقلق".

وأضاف: "أنا مرتاح تماما. لم أقل أن محمد صلاح عليه أن يرتاح، لأنه عليه أن يعمل بجد، وهذا ما يفعله حقيقة. الوضع طبيعي تماما، ولا يوجد شيء للقلق بشأنه، أنا مرتاح بشأن ذلك."

ويشترك ليفربول ومانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة لكل منهما وبفارق الأهداف لبطل البريميرليغ.