وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الجمعة، أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي عيّن ديفيد تشيسنوف، الذي يعرف باسم محامي المشاهير، لتولي الدفاع عنه أمام هذه المزاعم المتزايدة.

وتولى تشيسنوف الدفاع عن قضايا رياضيين معروفين مثل أسطورة كرة السلة الأميركي، شاكيل أونيل، والملاكم الشهير مايك تايسون، ونجم كرة المضرب أندريه أغاسي، كما دافع عن نجوم هوليوود مثل ليوناردو دي كابريو وباريس هيلتون وبرونو مارس.

وذكرت تقارير أن المحامي لن يكتفي بالدفاع عن "الدون" وتبرئته، بل سيسعى أيضا إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي يقول إنها لحقت بسمعة موكله.

وتشيسنوف محام أميركي (63 عاما)، يقيم في مدينة لاس فيغاس، وذكرت تقارير أنه باشر سريعا العمل في القضية، مصدرا بيان ينفي التهم الموجهة إلى موكله، ومعربا عن ثقته الكاملة في القضاء الأميركي الذي ينظر في القضية.

وكان رونالدو (33 عاما) نفى عبر تغريدة في "تويتر"، الخميس المزاعم الموجهة إليه، وقال :" أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إلي، الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أومن به..".

وتابع :" أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي".

وأمام النجم البرتغالي نحو 20 يوما للرد على مزاعم التحرش الجنسي التي بدأت بالظهور في الآونة الأخيرة.

وكانت عارضة الأزياء السابقة، كاثرين مايورغا، اتهمت الدون باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني "الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة" التي تلت الجريمة المزعومة.

ورفعت مايورغا دعوى على رونالدو أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، وقال محاميها إنها ستسعى إلى إسقاط اتفاق تسوية تزعم التوصل إليه مع "الدون" دفع الأخير بموجبه 375 ألف دولار لها.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم البرتغالي متهم في قضية اغتصاب أخرى في فندق بالعاصمة لندن، عندما ادعت سيدتان أن رونالدو وصديق له اعتدى عليهما عام 2005.