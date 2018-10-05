وأصدر رئيس الهيئة قرارا بتعيين الجابر في منصب ممثل السعودية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إضافة إلى تعيينه مساعدا لتركي آل الشيخ في اتحاد التضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم.

وغرد آل الشيخ على صفحته بتويتر: "أخي العزيز سامي الجابر ثقتي في قدراتك لا حدود لها... أبارك لك وأنتظر منك الكثير في مهامك القادمة".

من جانبه رد الجابر في تغريدة قائلا: "كل الشكر و التقدير.. لا يفيك حقك معالي المستشار. أفخر واعتز بثقتكم وتعلمنا منكم الإخلاص والجدية في العمل رغم تعدد مهامكم وحالتك الصحية".

وأضاف: "تحرجنا بمتابعة كل صغيرة وكبيرة لا تكل ولا تمل في سبيل خدمة الوطن. بك نقتدي و نسعى أن نساهم معكم في تحقيق ما تستحقه بلادنا الغالية. شكرا من القلب".

يذكر أن الجابر قد تولى رئاسة نادي الهلال في أبريل الماضي، وحقق "الزعيم" في فترة رئاسة الجابر "السوبر السعودي".

ثم جرى إعفاء سامي الجابر، الشهر الماضي، من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وتكليفه مستشارا للهيئة العامة للرياضة ومسؤولا عن العلاقات الدولية.