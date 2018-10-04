وقد يسعى رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إلى ضم كين في حال خروج توتنهام من دور المجموعات بدوري الأبطال، لأن ذلك سيعمق من معاناة النادي الإنجليزي اقتصاديا، مما قد يدفعه لبيع لاعبه، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن "موندو ديبورتيفو".

وإن نجح توتنهام في ضم كين، فإن الأخير سيلعب في دوري الأبطال الأوروبي بقميص النادي الملكي، إذا نجح الفريق في تجاوز دور المجموعات، عقب تغيير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوائحه لتتيح للاعبين بخوض البطولة الأوروبية مع الفرق الجديدة.

وتأتي الأنباء عن رغبة ريال مدريد في ضم كين بالتزامن مع عروض سيئة يقدمها النادي الملكي، إذ خسر الثلاثاء أمام سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليواصل حامل اللقب مسلسل العروض السيئة التي جعلته بدون انتصار في 3 مباريات.