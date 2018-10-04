وتألق ميسي، الأربعاء، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسجل هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني للفوز 4-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ورفع غلته من الأهداف الأوروبية إلى 105.

وفي الإجمالي، سجل رونالدو 120 هدفا أوروبيا، إلا أنه بات متساويا مع النجم الأرجنتيني في أكبر عدد من الأهداف الأوروبية يسجله لاعب لفريق واحد بالرقم 105، رونالدو مع ريال مدريد الإسباني، وميسي مع "البلاوغرانا".

ويمتلك كلا النجمين ميزة نسبية مقارنة بالآخر، إذ إن قائد منتخب البرتغال وصل إلى 105 أهداف مع ريال مدريد خلال 101 مباراة أوروبية، فيما احتاج ميسي إلى 127 مواجهة لبلوغ الرقم ذاته.

لكن على الجانب الآخر، فإن ميسي (31 عاما) يصغر رونالدو بعامين، مما يعطيه فسحة أكبر من الوقت لتسجيل المزيد من الأهداف.

ويأمل ميسي مستقبلا في اللحاق برقم رونالدو (120 هدفا)، متمنيا تباطؤ مسيرة رونالدو التهديفية أوروبيا، بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

ولم يستهل رونالدو بعد مشواره التهديفي مع يوفنتوس أوروبيا، التي بدأها بأسوأ طريقة ممكنة، حين تلقى بطاقة حمراء بعد مرور نصف ساعة فقط من أول لقاء في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني، وأوقف في اللقاء الثاني أمام يانغ بويز السويسري، الثلاثاء.