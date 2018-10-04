سجل لورينزو انسيني هدف المباراة الوحيد قرب نهاية المباراة، ليرتقي بالفريق الأيطالي لصدارة المجموعة الثالثة.

وهيمن نابولي، الذي تعادل بدون أهداف مع رد ستار خارج أرضه في الجولة الأولى، على معظم فترات اللقاء في استاد سان باولو، لكنه فشل في هز شباك وصيف البطل حتى الدقيقة 90.

وصنع نابولي أفضل الفرص في شوط أول متكافئ، بينما لم يسدد الفريق الإنجليزي على المرمى حتى قام محمد صلاح بذلك في الدقيقة 67 دون خطورة كبيرة.

وزاد أصحاب الضيافة الضغط في الدقائق الأخيرة، وسدد البديل دريسميرتنز ف العارضة، قبل عشر دقائق على النهاية، لكن انسيني انتزع الفوز من متابعة لتمريرة خوسيه كايخون العرضية.

ويتصدر نابولي المجموعة بأربع نقاط، بينما يملك باريس سان جرمان وليفربول ثلاث نقاط، ويتذيل رد ستار بلغراد الترتيب بنقطة واحدة.