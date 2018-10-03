غير أن قلب زيدان وحلمه ليسا في "أولد ترافورد"، وإنما في مكان آخر يقع إلى الشرق، وحتى شرقي بلاده، حسبما ذكرت تقارير صحفية مؤخرا.

ويبدو أن هوى زيدان يعود إلى سنوات مضت وتحديدا إلى تلك الفترة التي لعب فيها في مدينة تورينو الإيطالية، أي فريق يوفنتوس.

وكان زيزو، الذي استقال من تدريب ريال مدريد الإسباني في الصيف، قلقا من أن مورينو قد يعتقد أنه يخطط من خلف الكواليس للإطاحة به في مانشستر يونايتد، الأمر الذي دفع زيزو إلى الاتصال به وطمأنته أنه لا ينوي ذلك.

وزعمت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن زيدان، البالغ من العمر 46 عاما، لم يأت حتى على ذكر ولو احتمال توجهه إلى الأولد ترافورد.

فالحلول محل مورينو في منتصف الموسم، فيما مانشستر يونايتد يقبع في مركز متوسط في سلم الدوري الإنجليزي، سيضر بسمعة زيدان، الذي حقق ثلاثية الشامبيونزليغ مع ريال مدريد.

وزعمت التقارير أن الخيار الأول والحلم الأكبر لزيدان هو أن يصبح المدير الفني لنادي يوفنتوس، وهو الفريق الذي لعب له وفاز معه بلقبين بالإضافة إلى لقب كأس الكؤوس الإيطالية خلال 5 سنوات.

وبعد أن ترأس ريال مدريد، يرغب في تحقيق الأمر نفسه في تورينو.

وكانت صحيفة "صن سبورت" قد ذكرت أن زيدان يتعلم اللغة الإنجليزية من أجل دور مستقبلي في مانشستر يونايتد، مضيفة أنه لن يتولى ذلك المنصب أبدا قبل إتقان اللغة الإنجليزية.