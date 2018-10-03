ورغم أن الفريق تقاضى أكثر من 100 مليون يورو ثمنا لرونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، فإن ريال مدريد يدفع ثمن رحيل "الدون" على أرض الملعب.

فبعد أسابيع قليلة من بداية الموسم، سرعان ما ظهر تأثير غياب "ماكينة الأهداف" الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي على أداء ريال مدريد، وبالأرقام.

وهي المرة الأولى التي يفشل بها الـ"الملكي" في تسجيل أي هدف خلال 3 لقاءات متتالية، منذ ضم رونالدو من مانشستر يونايتد في عام 2009.

وخسر ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة في المرحلة السادسة، ثم تعادل سلبيا أمام جاره أتلتيكو مدريد بالمرحلة السابعة، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة بهدف نظيف من سسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، في نتائج كارثية لم تحدث منذ أكثر من عقد.

وتعود آخر مرة يفشل فيها بطل أوروبا في التسجيل خلال 3 مباريات متتالية إلى موسم 2006-2007، أثناء حقبة المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو.

وخلال 438 مباراة خاضها رونالدو مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات، سجل اللاعب الفذ 451 هدفا في كل المسابقات، متربعا على عرش صدارة هدافي الفريق على مدار تاريخه.