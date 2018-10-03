ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع وليد سليمان (24)، إسلام محارب (42).

وفي شوط المباراة الثاني، ألغى الحكم هدفًا للبديل مؤمن زكريا بداعي التسلل، ليصبح الأهلي بحاجة للفوز، أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة بالجزائر في يوم 23 أكتوبر الجاري.

من جانبه، يحتاج وفاق سطيف للفوز بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية.