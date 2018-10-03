أبوظبي - سكاي نيوز عربية تغلب الأهلي بطل الدوري المصري، الثلاثاء، على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بثنائية نظيفة بإستاد السلام في القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع وليد سليمان (24)، إسلام محارب (42).
وفي شوط المباراة الثاني، ألغى الحكم هدفًا للبديل مؤمن زكريا بداعي التسلل، ليصبح الأهلي بحاجة للفوز، أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة بالجزائر في يوم 23 أكتوبر الجاري.
من جانبه، يحتاج وفاق سطيف للفوز بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية.