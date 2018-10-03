لكن الانتصار الرائع للفريق الروسي شابه التوتر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي، عندما طرد ايجور اكينفييف حارس سسكا لحصوله على الانذار الثاني قبل صافرة النهاية.

وواصل ريال مدريد عروضه المخيبة، حيث فاز مرتين فقط في آخر خمس مباريات بكل المسابقات.

وبدأ سسكا المباراة بقوة وافتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط، بعدما هز نيكولا فلاسيتش جناح منتخب كرواتيا المعار من إيفرتون الشباك مستفيدا من خطأ توني كروس.

وهو الهدف الثاني للكرواتي فلاسيتش في مباراتين بدوري الأبطال هذا الموسم.

وقرر يولن لوبتيجي مدرب ريال مدريد وضع لوكا مودريتش الذي توج بجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم على مقاعد البدلاء، بينما غاب العديد من الأسماء اللامعة مثل غاريث بيل، وسيرجيو راموس قلب دفاع إسبانيا.

كما استبعد المدافع البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط إيسكو قبل المباراة.

وعانى ريال مدريد الفائز بدوري الأبطال في آخر ثلاث نسخ من إصابة أخرى قبل الاستراحة عندما خرج داني كاربخال ليحل الفارو اودريوزولا بدلا منه.

وشن ريال مدريد الهجمة تلو الأخرى وأهدر العديد من الفرص السانحة في الشوط الأول.

ويتصدر الفريق الروسي المجموعة السابعة بأربع نقاط متفوقا بنقطة على روما صاحب المركز الثاني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.