وأظهرت صور ليونيل ميسي ورفاقه وهم يرتدون بدلات رمادية أنيقة، صباح الثلاثاء، خلال إنهائهم لإجراءات السفر.



وصمم الزي الرسمي الجديد المتطابق لجميع لاعبي الفريق، علامة "توم براون"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدى اللاعبون ربطة عنق "أكسفورد"، إلى جانب أحذية جلدية سوداء. وبلغت كلفة الزي الواحد نحو 4500 دولار أميركي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التكلفة الإجمالية لبدلات اللاعبين العشرين إضافة إلى المدير الفني، بلغت ما يقارب الـ130 ألف دولار أميركي.



وأثارت صورة نجم الفريق ميسي، التي نشرت على حساب النادي في تويتر، سخرية المغردين، إذ اعتبر بعضهم الزي غير مناسب من حيث القياس بالنسبة للبرغوث، بينما انتقد آخرون طول السروال القصير، واستخدم فريق صور GIF مضحكة تعبر عن الصدمة من البدلة.



وسيرتدي لاعبو الفريق الكتالوني بدلات "توم براون" خلال رحلاتهم الرسمية لثلاثة مواسم قادمة في دوري أبطال أوروبا.