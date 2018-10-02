ففي أعقاب حالة الشح التهديفي الذي أصاب الفريق مؤخرا بالدوري المحلي، حيث حقق فوزا واحدا في آخر 4 لقاءات، سمعت هتافات "رونالدو.. رونالدو" في مدرجات "سانتياغو بيرنابيو" أثناء لقاء أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ورحل قائد منتخب البرتغال (33 عاما) عن الفريق الملكي الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة يبدو أنها جاءت بعد خلافات بين رونالدو وإدارة النادي.

وفي موسميه الأخيرين مع ريال مدريد، توترت العلاقة بين رونالدو وجمهور الفريق الكبير، وتعرض صاحب الكرات الذهبية الخمس في عدة مناسبات إلى هتافات استهجان من المشجعين في الملعب.

ورغم ما أشيع عن علاقة رونالدو السيئة بالجمهور، كان رحيل اللاعب عن العاصمة الإسبانية مستبعدا، لا سيما مع مسيرته المظفرة التي ساهم خلالها بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينها 3 متتالية.

إلا أن الحدث المفاجئ وقع بالفعل، وانتقل رونالدو إلى "السيدة العجوز" مقابل أكثر من 100 مليون يورو، فيما اعتبره خبراء كرة القدم ضربة للخط الأمامي للفريق الملكي.

وخلال 438 مباراة خاضها رونالدو مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات، سجل اللاعب الفذ 451 هدفا في كل المسابقات، متربعا على عرش صدارة هدافي الفريق على مدار تاريخه.

وبدأ رونالدو مسيرته في تورينو بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين مع يوفنتوس، الذي يغرد منفردا على رأس مسابقته المفضلة بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.