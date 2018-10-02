فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور منصور على جميع وسائل الإعلام المصرية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو إلكترونية.

وأعلن المجلس أن قراره صدر بناء على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد توصية لجنة أداء الإعلام الرياضي بشأن ما عرض في برنامج تلفزيوني.

وقال المجلس إن البرنامج تضمن "إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية، باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء للآخرين وللجمهور".

وأضاف أن قرار منع ظهور رئيس النادي اتخذ "حفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعد التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية".

والسبت عوقب منصور من الكاف بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عام والغرامة 40 ألف دولار، لإهانته رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد ولـ"سلوكه غير الأخلاقي".

ورد رئيس نادي الزمالك بتحد على هذه العقوبة، مهددا بإحراق مقر الكاف في القاهرة أو طرده من مصر، أو منع رئيسه من دخول المقر.

ولطالما استخدم مرتضى منصور لسانه لتصفية خلافاته مع خصومه، لاجئا إلى الإهانات والتلميحات المسيئة التي تستهدف عائلات منتقديه أو منافسيه، مما أثار على مدار سنوات جدلا كبيرا في مصر.