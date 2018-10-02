صلاح، 26، نشر صورة نصف عارية مستلقيا على أريكة منزله يلاعب هرة صغيرة، فيما أشار كثيرون إلى أنها قد تكون على الأرجح دعاية لإحدى شركات الملابس الشهيرة.

وتفاوتت تعليقات أكثر المصريين على الصورة بين الإشارة إلى تراجع مستوى نجم ليفربول هذا الموسم، أو تعليقات ساخرة على الطريقة المصرية بشأن حتمية تركيز "مو" على الملعب أكثر من صوره الشخصية.

لكن أمرا بارزا، أثار اهتمام المصريين، على وجه خاص بالصورة، التي حظت خلال ساعات بأكثر من مليون ونصف مليون إعجاب، تمثل تحديدا في الأريكة التي استلقى عليها صلاح.

ولم يكن بالأريكة ثمة ما يدهش، إلا أن المصريين لم يفوتوا وجود، غطاء بسيطا عليها، يطلق عليه "بياضات"، وهو معروف في منازل الطبقى الوسطى المصرية، لتتوالى التعليقات.

وأشار كثيرون إلى أن زوجة صلاح، "مصرية صميمة"، بالنظر إلى تمسكها بالتقليد المصري الشهير في العناية بالمنازل، حتى في ليفربول.

وقال آخر: " الجماعة (الزوجة) مغطين الأنترية (أثاث الاستقبال) بكسوة عشان (حتى) ميتوسخش (لا يتسخ).

وعلق ثالث "برافو على أم مكة (زوجة صلاح) حطة بياضات على كنبة الأنترية فى إنجلترا".

ولاقت التعليقات المصرية المرحة استحسان جنسيات أخرى فذكر أحدهم: "إنتم يا مصريين.. شكو بزاف دمكم خفيف ودوام تحبوا المزح والضحك رغم كل الظروف الصعبة، ولكن دوم تمزحوا، ربي يسعدكم يا فراعنة تحياتي إليكم".