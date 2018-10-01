ونقلت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن زيدان اتصل بمورينيو ليؤكد له أنه لا يعد مخططا للحلول بدلا منه.

ولدى سؤال البرتغالي عن هذه المسألة، رد بسخرية داعيا إلى توجيه السؤال للصحفي، الذي كتب هذه الرواية، والاستفسار منه عما إذا كان هاتفه (مورينيو) عرضة للتنصت.

وفي السياق، اعتبر مورينيو، أن بعض لاعبيه "يهتمون" أكثر من غيرهم بالأزمة، التي يمر بها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك عشية استضافة فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط يونايتد، السبت، أمام مضيفه وست هام (1-3)، في خسارة هي الثالثة له في 7 مراحل من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وعززت الأسئلة المطروحة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي مع "الشياطين الحمر"، لاسيما في ظل العلاقة المتوترة مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ويستضيف يونايتد، الثلاثاء، فالنسيا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة ضمن دوري الأبطال، علما بأنه فاز في الأولى على يونغ بويز السويسري 3-صفر.

وقال مورينيو: "أعتقد أن بعض اللاعبين يهتمون أكثر من غيرهم" بما يمر به الفريق حاليا، مضيفا: "بعد 20 عاما في كرة القدم، لا زلت الطفل الذي كنته. لا زلت ساذجا، إلا إنني لا أعتقد أن لاعبا قد يكون غير صادق".

وعلق مورينيو على تصريحات للاعبه لوك شو عن ضرورة أن يتحمل اللاعبون مسؤولية أكبر بشأن البداية السيئة لهذا الموسم، مؤكدا أنه هو أيضا كمدرب يتحمل جزءا من اللوم.

وقال: "الأداء على أرض الملعب برأيي هو نتيجة عوامل عدة (...) لوك شو على سبيل المثال قال أمرا أتفق معه، لكن ليس بشكل كامل لأنني جزء من ذلك (المسؤولية) وآخرون هم جزء من ذلك".

وشدد على أن المسألة لا تتعلق باللاعبين وحدهم، موضحا "للجميع دور عليهم تأديته (...) عندما نخسر، المسؤولية هي على الجميع. أنا سأحسن الأمور المتعلقة بي وبدوري".