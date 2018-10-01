غير أن 3 أندية أخرى كانت تتصارع فيما بينها للحصول على خدمات اللاعب الفذ، وهي إيه سي ميلان الإيطالي، وباريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكنه في نهاية المطاف اختار الانضمام إلى يوفنتوس، وذلك مقابل 99 مليون جنيه إسترليني، على ذمة صحيفة الصن البريطانية.

ويعتقد أنه رفض صفقة من ريال مدريد تقدر بحوالي 26.7 مليون جنيه سنوي، وهو أقل بكثير مما يحصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه برشلونة.

وزعمت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي كان أول فريق تقدم بعرض لرونالدو، البالغ من العمر 33 عاما.

وأفادت الصحيفة أن الروزونيري، وبدعم من أموال رجل الأعمال الصيني لي يونغونغ، تقدم بعرض يصل إلى 133 مليون جنيه إسترليني، غير أن رونالدو لم يكن مهتما بالعرض، لأن الفريق الإيطالي لم يكن من فرق النخبة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

كذلك أفادت "إل موندو" أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات مع مدريد من أجل إعادة رونالدو إلى مانشستر، غير أن عرضهم كان أقل من عرض باريس سان جرمان الفرنسي، الذي حاول تأجيل الصفقة حتى نهاية فترة الانتقالات الأوروبية ليتجنب محاولة قيام ريال مدريد الحصول على خدمات نيمار أو مبابي كجزء من الصفقة.

غير أن رونالدو اعتبر هذه الصفقة خطيرة ورفضها مفضلا البقاء مع ريال مدريد.

وفي نهاية المطاف انضم إلى يوفنتوس، وتزعم الصحيفة أنه هو من بادر إلى الاتصال بالفريق الإيطالي، مشيرة إلى أنه فضل اليوفي لأنه "فريق منظم وأنا لا أنسى محاولاتهم السابقة لضمي عندما كنت مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي".

وتطرقت الصحيفة الإسبانية إلى محاولة أخيرة قام بها ريال مدريد للإبقاء على رونالدو لكنها لم تفلح.