ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زيدان اتصل شخصيا بمورينيو لتهدئة مخاوفه، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي حققها الشياطين الحمر، منذ بداية الموسم الجاري.

وقال زيدان لمورينيو إنه لا ينوي تعويضه في مانشستر يونايتد، مضيفا "كل ما في الأمر أن وكيل أعمالي سألني عما إذا كنت مهتما بمهمة قيادة مانشستر يونايتد".

وتابع "لم أتلق أي اتصال من مسؤولي الفريق الإنجليزي".

وتراكمت الأنباء السيئة لمورينيو مع الشياطين الحمر، هذا الأسبوع، بداية من الإقصاء من كأس رابطة الأندية المحترفة، مرورا بتوتر علاقته مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا، ثم الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم مع الاكتفاء بفوز واحد منذ بداية الدوري.

وكشف موقع "مانشستر إفنينغ نيوز" أن إدارة الفريق ستمنح المدرب آخر فرصة هذا الأسبوع لتدارك ما فاته وتصحيح الأوضاع، مضيفا أن مباراة فالنسيا، يوم غد الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا قد تكون الفرصة الأخيرة له مع النادي.

وسبق لـ"ذا صن" أن قالت إن زيدان شرع في تعلم اللغة الإنجليزية تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر، وذلك لتسهيل عملية التواصل والتأقلم بسرعة مع أجواء بريطانيا.