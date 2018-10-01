سجل بياتيك 8 أهداف من 14 تسديدة على المرمى أي بنسبة نجاح تخطت الـ 50%، حولته من لاعب مغمور إلى بطل بالنسبة لجماهير فريقه.

هدفا بياتيك (23 عاما) في مرمى فروسينوني، الأحد، في الأسبوع السابع أدخلاه تاريخ الكالتشيو، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي، وهو الرقم الذي صمد لأكثر من 65 عاما، والمسجل باسم اللاعب الدنماركي السابق لفريق أتلانتا كارل آغي هانسن خلال موسم 1949 - 1950.

بياتيك، اللاعب المغمور الذي اشتراه نادي جنوى في الصيف نظير 4 ملايين يورو فقط من نادي كراكوفيا كراكوف البولندي، تفوق على أرقام نجوم عظماء في تاريخ الكالتشيو خلال أول 6 أسابيع، أمثال الأوكراني شيفشينكو في ميلان (7 أهداف) ورونالدو البرازيلي في إنتر ميلان (5 أهداف) وأيضا نجم السابق لجنوى الأرجنتيني دييغو ميليتو (5 أهداف).

بياتيك سجل في جميع مباريات فريقه هذا الموسم، بإجمالي 12 هدفا بمعدل هدف كل 50 دقيقة تقريبا، علما أن مجموع أهداف جنوى هذا الموسم 15 هدفا، أي أن اللاعب الدولي البولندي مسؤول عن تسجيل 80% من أهداف الفريق بمفرده.