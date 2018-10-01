وبعدما استهل الموسم بتعادل مع بلد الوليد (صفر-صفر) وخسارة أمام ريال مدريد (1-4)، انتفض جيرونا الذي يخوض موسمه الثاني في دوري الأضواء، بفوزه على فياريال خارج ملعبه (1-صفر) ثم سلتا فيغو (3-2) قبل أن يجبر برشلونة حامل اللقب على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في معقله "كامب نو".

لكن فريق المدرب أوسيبيو ساكريستان انتكس بعدها بالخسارة بين جماهيره أمام ريال بيتيس (صفر-1) قبل أن يكتفي الأحد بالتعادل أمام هويسكا في مباراة تقدم خلالها النادي الكاتالوني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء نفذها الأوروغوياني كريستيان ستواني الذي سجل 75 بالمئة من أهداف فريقه حتى الآن، أي 6 أهداف من أصل 8، بينها ثنائية التعادل ضد برشلونة.

لكن هويسكا، القادم من أربع هزائم متتالية، إحداها بنتيجة مذلة أمام برشلونة 1-8، خطف التعادل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء أيضا نفذها غونزالو ميليرو، رافعا رصيد فريقه الى 5 نقاط من فوز وتعادلين، مقابل 9 لجيرونا.

وعلى ملعب "ال مادريغال"، تواصلت معاناة فياريال على أرضه ومني بهزيمته الأولى أمام بلد الوليد بين جماهيره منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالخسارة أمامه بهدف سجله ليو سواريز (53)، ليفشل بالتالي في تحقيق أي فوز حتى الآن في 4 مباريات خاضها في معقله (3 هزائم وتعادل).

وألحق ليفانتي بضيفه ألافيس هزيمته الأولى منذ المرحلة الافتتاحية التي خسر فيها أمام برشلونة حامل اللقب بثلاثية نظيفة، وجاءت بنتيجة 2-1 على الرغم من أن الضيف كان البادىء بالتسجيل عبر روبن سوبرينو (5)، قبل أن يرد أصحاب الأرض بواسطة جاسون ريميسيرو (19) وأنطونيو غارسيا أراندا (36) في مباراة خشنة لاسيما من ناحية ليفانتي الذي حصل على 7 إنذارات.

وتختتم المرحلة التي شهدت تعثر كل من شريكي الصدارة برشلونة وريال مدريد أمام أتلتيك بلباو (1-1) وأتلتيكو مدريد (صفر-صفر) تواليا ما جعل إشبيلية على بعد نقطة من العملاقين، الاثنين بلقاء سلتا فيغو وخيتافي.