وقال رونالدو في مقطع مصور على حسابه في إنستغرام إن ذلك الهدف كان أجمل من هدف النجم المصري محمد صلاح الذي نال جائزة "بوشكاش" خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وكان البرتغال الدولي ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" إلى جانب هدف غاريث بيل في نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، بالإضافة إلى هدف محمد صلاح في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي.



وقال صاروخ ماديرا البالغ من العمر 33 عاما: "استحق صلاح الفوز بجائزة بوشكاش وسجل هدفا جميلا"، مردفا: "ولكن دعونا نكون صادقين، ولا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأجمل".

ونوه رونالدو إلى أن ذلك لم يؤثر عليه قائلا: "أنا لم أصب بخيبة أمل، فهذه هي سنة الحياة.. أحيانا نفوز وطورا نخسر"، وتابع: "ما يهمني هو أنه خلال 15 عامًا من اللعب، أنني تمكنت من الحفاظ على نفس مستوى الأداء".