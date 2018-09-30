وأوضح كلوب، السبت، في مؤتمر صحفي: "بالطبع نستحق التعادل، وكنا نستحق الفوز، ولكن النتيجة جيدة. كلا الفريقين استحق الحصول على نقطة. تشلسي فريق رائع، ومن الصعب مواجهته."

وكان البديل دانيال ستوريدج تمكن من إحراز هدف التعادل لليفربول في الوقت القاتل، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشلسي بهدف إدين هازارد الوحيد.

وعن مشاركته قال كلوب : "هو لاعب ممتاز. هو الآن في أفضل مستوى له منذ أن شاهدته. أنا سعيد للغاية من أجله. هو يعمل بجد، والجميع في الفريق سعداء به."

تغيير صلاح

وأثار إخراج هداف الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول محمد صلاح، تساؤلات أجاب عليها كلوب في المؤتمر الصحفي.

وقال: "التغييرات بأي داع باستثناء الإصابة تكون خططية." وأضاف "لم تكن المباراة الأفضل لمحمد صلاح. الجميع شاهد الفرصة التي أضاعها، ولكن لا مشكلة. هذه الأشياء تحدث في كرة القدم. أريده أن يسعى للتسجيل دوما."

وكان كلوب يتحدث عن انفراد صلاح بالمرمى في الشوط الأول في كرة سددها عالية على يمين الحارس.

وفي تعليقه على الفرص المهدرة، قال المدرب الألماني: "هكذا هي كرة القدم. الفريق الجيد مثلنا يصنع العديد من الفرص، أحيانا يستغلها وأحيانا لا. نحن نلعب كرة قدم جيدة. أريد أن نقدم هذا المستوى في جميع المباريات. اليوم شاهدت فريقي يقدم مستويات رائعة في مباراة صعبة. إذا خضنا المباريات مثلما كنا الليلة، سنحقق الفوز."