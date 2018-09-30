ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط منفردا في المركز الثالث، فيما بقي الباطن يصارع في مراكز القاع مع نقطة يتيمة. وبات الأهلي على بعد نقطتين من الهلال حامل اللقب والنصر ثالث الموسم الماضي اللذين حققا العلامة الكاملة (12 نقطة).

وسجل المصري عبدالله السعيد ونوح الموسى بتسديدتين قويتين هدفي الفوز في الدقيقتين 15 و35 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وأهدر عدة فرص سانحة للتسجيل خلافا للباطن الذي واصل حضوره الباهت ونتائجه السلبية.

وكانت المرحلة افتتحت بفوز الهلال على الفتح 3-2 والنصر على التعاون 1-صفر.