وفضّل المدير الفني للفريق الكتالوني إيرنستو فالفيردي، الإبقاء على نجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكتس، على مقاعد البدلاء، لكنه اضطر للاستعانة بهما في الشوط الثاني مع تأخر الفريق بهدف.

ومنح أوسكار دي ماركوس تقدما مستحقا لبلباو في الدقيقة 41، بعدما أهدر إيناكي وليامز فرصتين للفريق الباسكي، الذي خسر جميع مبارياته في الدوري على ملعب "كامب نو" منذ 2004، عندما كان يدربه فالفيردي.

وأنقذ البديل منير الحدادي برشلونة من أول هزيمة على أرضه في أكثر من عامين، عندما أدرك التعادل في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية من ميسي الذي شارك كبديل.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 14 نقطة من، لكنه ربما يفقدها لو انتصر ريال مدريد الثاني برصيد 13 نقطة، على جاره أتلتيكو مدريد في قمة العاصمة، في وقت لاحق من السبت.