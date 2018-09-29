وتبادل نجما "الريدز" الكرة في البداية بأقدامهما، لكنهما شرعا بعد لحظات في ضربها بالرأس، والمدهش في الأمر أن كلا منهما كان يضرب الكرة برأسه بحركات استعراضية دون النظر إلى زميله تقريبا.

وعلى الرغم من عدم نظر اللاعبين إلى الكرة، كانت المستديرة تنتقل بسلاسة من رأس لاعب إلى آخر، دون أن تسقط أرضا.

وقال معلقون على المنصات الاجتماعية إن لقطة التدريبات تظهر المهارات الكبرى للاعبين، وأضاف آخرون أن ليفربول محظوظ جدا بوجود لاعبين من هذه الطينة في صفوفه، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبريس".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشلسي مساء اليوم السبت في إطار الجولة السابعة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان "الحُمر" قد تكبدوا هزيمة مؤلمة أمام "الزرق" بهدفين لهدف قبل أيام في إطار كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويعد الموسم الحالي أفضل بداية لليفربول في تاريخه بالبريميرليغ، بعدما اقتنص 6 انتصارات متتالية وضعته منفردا على صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وتشلسي.