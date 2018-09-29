وأنهى سميث النزال في الجولة السابعة من أصل 12، ليحقق فوزه الـ25 في 25 نزالا (بينها 18 بالضربة القاضية) خاضها في مسيرته، ويلحق بغروفز (30 عاما) خسارته الرابعة في 32 نزالا.

وتسلم سميث كأس السوبر العالمي من رشيدة محمد علي، ابنة الملاكم الراحل وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وانتزع من غروفز لقب السوبر للوزن المتوسط عن الرابطة العالمية للملاكمة.

ونقلت فرانس برس عن سميث قوله: "انتظرت لوقت طويل جدا. هذا (الفوز) يعني لي كل شي. لست شخصا يظهر الكثير من المشاعر (...) لكن يمكن لكم أن تروا اليوم أن حصيلة عمل طوال حياتي".

من جهته، هنأ غروفز منافسه الذي "لاكم بشكل جيد (...) قام بعمل مذهل"، مضيفا "كنا نعرف أنه قادر على توجيه اللكمات (...) ونال اللكمة الحاسمة في نهاية المطاف"، مضيفا "كالم (...) كان الرجل الأفضل هذه الليلة".

وأكد غروفز أن الإصابة في الكتف التي تعرض لها في النزال الماضي ضمن هذه السلسلة، لم توثر سلبا على أدائه ضد سميث. إلا أنه كشف أنه سيتمنع عن خوض النزالات في الفترة المقبلة.

وأوضح "سأرتاح لبعض الوقت في الوقت الراهن، لن أتقاعد (...) أفتقد عائلتي، أولادي، وأريد أن أذهب الى المنزل لرؤيتهم".