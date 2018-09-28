في المباراة الأولى، انتظر ساسوولو حتى الدقيقة 59 لتسجيل الهدف الأول بعد محاولة من السنغالي خوما باباكار الذي سدد كرة منحرفة من الجهة اليسرى ارتمى مواطنه الفريد غوميس، حارس سبال، وابعدها برؤوس الأصابع فوصلت إلى كلود ادجابونغ الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.

وتحرر لاعبو ساسوولو أكثر، وواصلوا ضغطهم على منطقة مضيفهم، وناب القائم الأيسر عن الحارس غوميس في التصدي لكرة قوية سددها اليساندرو ماتري بعد دقيقتين من نزوله بديلا لباباكار (89).

ورفع ساسوولو رصيده الى 13 نقطة، وصار ثالثا بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الذي تغلب الأربعاء على مضيفه أودينيزي 2-1، فيما وقف رصيد سبال عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف جنوى.

وفي المباراة ثانية، تعرض ميلان لتعثر جديد في غياب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي لم يضعه المدرب جينارو غاتوزو على ورقة المباراة، واكتفى بالتعادل مع مضيفه أمبولي العائد إلى دوري الأضواء.

والتعادل هو الثالث تواليا لميلان الذي تعادل في المرحلتين السابقتين مع كالياري (1-1) واتالانتا (2-2)، بعد ان استهل البطولة بخسارة أمام نابولي وصيف البطل 2-3 في المرحلة الثانية (تأجلت مباراته مع جنوى في الأولى)، ثم حقق فوزه الوحيد حتى الآن على ضيفه روما (2-1) في المرحلة الثالثة.

وافتتح ميلان التسجيل في وقت مبكر إثر عرضية من الجهة اليسرى قطعها مدافع بتهاون فوصلت إلى الأرجنتيني لوكاس بيليا الذي أطلقها بقوة من حافة المنطقة فارتطمت بالمدافع ليونادو كابيتزي وخدعت الحارس بيترو تيراتشانو (10).

وعجز ميلان عن زيارة شباك مضيفه في الوقت المتبقي (أكثر من 80 دقيقة)، وسمح العجز لصاحب الأرض بتحسين أدائه بنسبة كبيرة ومقارعة الفريق الزائر حتى استطاع إدراك التعادل من ركلة جزاء تسبب بها بيليا باعاقته فرانشيسكو كابوتو الذي ترجمها بنجاح (71).

وبقي أمبولي في المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط فقط، بفارق نقطة خلف ميلان الذي تقدم ثلاث درجات الى المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط بفارق الاهداف أمام أتالانتا وتورينو وكالياري.