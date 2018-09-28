ويسعى الملياردير شهيد خان، الذي يملك نادي جاكسون فيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، الاستحواذ على الملعب.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي "بيع ملعب ويمبلي وخطة استثمار 600 مليون جنيه إسترليني (786.8 مليون دولار)، في منشآت وتجهيزات لخدمة مجتمع كرة القدم تم عرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم (الخميس)".

ونقلت رويترز عن المتحدث قوله "وبناء عليه قرر مجلس الادارة وضع الأمر تحت تصرف اجتماع الجمعية العمومية للوقوف على كافة التفاصيل".

وطبقا للخطة يعتزم الاتحاد الإنجليزي إبقاء ملعب ويمبلي مسرحا رئيسيا لكل المباريات المهمة، ومن بينها معظم مواجهات منتخب انجلترا الدولية ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشدد خان على أن خطوة الشراء المحتملة لن تعني انتقال مقر فريق جاجوارز إلى لندن بشكل دائم، بعدما اعتاد على خوض مباراة واحدة كل موسم في ويمبلي منذ 2013.