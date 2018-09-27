وستقام النهائيات التي تستمر لمدة أسبوع بمشاركة 18 فريقا في لاكاخا ماجيكا، التي تستضيف حاليا بطولة مدريد المفتوحة، في نوفمبر 2019 بينما تقام النسخة التالية في الموقع ذاته أو في مركز ويزينك.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للتنس، ديفيد هاجيرتي، "نحن سعداء بإقامة كأس ديفيز 2019 في مدريد".

وأضاف: "المدينة موقع مثالي لإقامة بطولة تنس على أعلى مستوى، ونتطلع للعمل مع المسؤولين في المدينة لتحقيق طموحاتنا في رفع كأس ديفيز لمستوى جديد".

ويتضمن النظام الجديد دورا للمجموعات يقام في أول أربعة أيام، وسيتم توزيع الفرق المشاركة على ست مجموعات تضم كل واحدة ثلاثة فرق.

وتتكون كل مواجهة من مباراتي فردي ومباراة زوجي تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات، وستتأهل الفرق الستة التي تتصدر مجموعاتها، وأفضل فريقين في المركز الثاني إلى دور الثمانية.

وستشارك الفرق التي تحتل المراكز من الخامس إلى 16 في التصفيات المؤهلة لبطولة العام التالي، بينما يهبط الفريقان 17 و18 إلى مجموعات المناطق.

ويأتي الاعلان بعد يوم من حصول الأرجنتين وبريطانيا على بطاقتي دعوة للمشاركة في نهائيات 2019.