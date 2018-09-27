بات الزهر (32 عاما) أكثر لاعب عربي في التاريخ تسجيلا في مرمى الفريق الكتالوني بعدما قاد فريقه للفوز بهدفين لهدف على رفاق ميسي.

ضربة الرأس التي سجلها الزهر في شباك برشلونة رفعت رصيده في شباك برشلونة إلى 3 أهداف، خلال 11 مباراة لعبها ضدهم.

فريقا إقليم كتالونيا، برشلونة وإسبانيول، أصبحا "الضحية المفضلة" للزهر عبر مسيرته الكروية بعدما سجل في شباك كل فريق 3 أهداف، وفقا لموقع "ترانسفر ماركت".

وانتقل الزهر إلى الملاعب الإسبانية منذ عام 2011 قادما من ليفربول الإنجليزي ليلعب في صفوف فرق ليفانتي ولاس بالماس وأخيرا ليغانيس.