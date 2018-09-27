وخسر ريال لأول مرة في الدوري مع المدرب يولن لوبتيجي مثلما خسر حامل اللقب برشلونة في وقت سابق اليوم 2-1 أمام ليجانيس المتعثر.

وسجل البرتغالي أندريه سيلفا المعار من ميلانو هدفين وأضاف وسام بن يدر الهدف الثالث خلال الشوط الأول.

وتعرض برشلونة لأول خسارة هذا الموسم بعدما استقبل هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني حيث أدت تعديلات المدرب إرنستو بالبيردي على التشكيلة لنتائج عكسية.

واحتفظ برشلونة بالصدارة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ست مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن اشبيلية رابع الترتيب.

وضع فيليب كوتينيو برشلونة في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة بعدما هيأ الكرة لنفسه بعد تمريرة ليونيل ميسي في انطلاقة قوية للفريق القطالوني، رغم جلوس جوردي ألبا ولويس سواريز على مقاعد البدلاء، أمام الفريق الذي دخل اللقاء وهو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبدا أن برشلونة يتحكم في اللقاء دون عناء لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب عندما أدرك المغربي نبيل الزهر التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 52 ثم وضع أوسكار رودريجيز (20 عاما) أصحاب الضيافة في المقدمة بعد نحو 60 ثانية ليشعل حماس 12 الف مشجع في استاد بوتاركي.

وتصدى ايفان كويار حارس ليجانيس ببراعة لمحاولة مزدوجة من كوتينيو وإيفان راكيتيتش قرب المرمى في الدقائق الأخيرة كما أهدر سيرجي روبرتو فرصة جيدة ليحافظ ليجانيس على أول انتصار له أمام برشلونة في دوري الأضواء.

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة "لا أعذار اليوم".

وأضاف "الأمر المقلق هو استقبال الكثير من الأهداف. يجب أن نلعب بصلابة أكبر. إنها نتيجة سلبية حقا".

وخاض برشلونة رابع مباراة خلال جدول مزدحم جدا يشمل سبع مباريات خلال 23 يوما فقط وبعد التعادل 2-2 أمام جيرونا أراح بالبيردي بعض اللاعبين واعتمد على توماس فرمالين على حساب ألبا في خطة غير معتادة باللعب بثلاثة مدافعين.