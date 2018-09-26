وتنافس مهاجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في العالم مع لاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ولاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، الذي فاز بها.

ونال صلاح، الاثنين، جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف لعام 2018، متفوقا على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

وكتب "لوفرين" عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام مع صورة تجمع بصلاح: "في قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكنه ليس جيدا بما يكفي ليكون في التشكيل المثالي؟!".

وجاء تعليق لوفرين ضمن تعليقات كثيرة من زملاء ومحبي صلاح، الذين تعجبوا من عدم اختياره في التشكيل المثالي.

وكتب زميله، جيمس ميلنر، في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين: "مبروك يا محمد صلاح فوز سابع أجمل أهدافك في الموسم الماضي بجائزة هدف العام".

وأرفق ميلنر تغريدته بملصق أطلقه ليفربول وفيه رسم لمحمد صلاح المعنون بـ"الفائز".

وقدم صلاح أداء رائعا في الموسم الماضي 2017-2018، إذ أحرز 44 هدفا في المسابقات كافة، ونال فيه أيضا لقبي الهداف وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي، الذي خسره أمام ريال مدريد.