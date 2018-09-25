وأعلنت إدارة القناة هذه التطورات عبر برنامج يقدمه المعلق المشهور مدحت شلبي، حيث قال تركي آل الشيخ إن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف كل من أحمد حسن وحسام البدري وهادي خشبة.

ولم يتضح حتى الآن الوضع القانوني لنادي بيراميدز بعد إعلان آل الشيخ انسحابه.

كما تعهد آل الشيخ بالحفاظ على أوضاع العاملين بالقناة، والالتزام بكافة حقوقهم، وتوفير عقود عمل لهم، قائلا: "كل رجل في بيراميدز في ذمتي".

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك، "تفكيره الجدي" بشأن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر بسبب ما سماه "هجوما غريبا من كل جهة".

وتعليقا على هذه التطورات قال المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز أحمد حسن: "لن نترك حلم بيراميدز مهما تعرضنا لإهانة!".

بينما قال حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر أحمد الشناوي لتركي آل الشيخ: "نقف بجانبك.. نريد استكمال التجربة ولماذا نهاجم أي ناجح".

وقبل أسبوعين هدد النادي بالانسحاب من السباق إذا استمر ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي"، وطالب تركي آل الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل.

واتهم آل الشيخ التحكيم المصري بالانحياز ضد ناديه، وطالب بتحكيم أجنبي للمباريات أو الانسحاب من الدوري المصري.

واستجاب اتحاد الكرة المصري لطلب تركي آل الشيخ شريطة أن يتكفل النادي بمرتبات الحكام الأجانب.