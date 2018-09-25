وحسم نجم ريال مدريد الإسباني الصدارة بنسبة 29.05 بالمئة من الأصوات، مقابل 19.08 بالمئة لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا.

أما المصري محمد صلاح فحصل على نسبة 11.23 بالمئة من إجمالي الأصوات، ليحل في المركز الثالث بفارق بسيط عن الرابع الفرنسي كيليان مبابي بـ10.52 بالمئة.

وتنافس 10 لاعبين اختارتهم لجنة مكونة من نجوم كرة سابقين، على الظفر بجائزة "الأفضل" التي حسمتها الأصوات.

وشاركت الجماهير في التصويت عبر استفتاء إلكتروني، إضافة إلى صحفيين من عدة دول، ومدربي وقادة منتخبات كرة القدم حول العالم.

وتوزع نسب التصويت بالتساوي بين الجمهور والصحفيين والمدربين واللاعبين (25 بالمئة لكل فئة).