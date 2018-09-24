وتفوق هدف صلاح الذي سجله لليفربول في مرمى إيفرتون، بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

وقال صلاح لدى استلامه الجائزة: "مساء الخير جميعا.. لا يوجد الكثير لأقوله، لكنني سعيد جدا وفخور بهذه الجائزة".

وحرص نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي على شكر جميع من صوتوا له، قبل أن يطلق مزحة تحدى فيها منافسيه.

وقال الفرعون المصري: "أتطلع إلى الجائزة الأخرى خلال هذه الليلة"، في إشارة إلى جائزة أفضل لاعب التي ينافسه عليها كل من الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يحضر الحفل.