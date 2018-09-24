وخلال السنوات القليلة الماضية، أدى الاندماج والانفصال في جوائز أفضل لاعب كرة قدم في العالم بين الفيفا والمجلة، إلى إرباك متابعي اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وكانت جائزة الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب قد دمجتا بين عامي 2010 و2015، قبل أن يعود كل طرف إلى منح جائزته بدءا من عام 2016.

وتوزع مساء الاثنين في لندن جوائز الفيفا، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، أما كرة "فرانس فوتبول" الذهبية (بالون دور) فسوف يعلن الفائز بها في 3 ديسمبر.

وإضافة إلى الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تعد أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت المجلة جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" (نسبة الى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.

وكما هي الحال بالنسبة لفئة الرجال، سيتم التصويت على اختيار افضل لاعبة من قبل الصحفيين، أما الفائز بجائزة كوبا، فسيتم اختياره من قبل لاعبين سابقين توجوا بالكرة الذهبية، بينهم دينيس لو، وفرانتس بكنباور، وميشال بلاتيني، وجان بيار بابان، ومارك فان باستن، وزين الدين زيدان، وليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كما أعلنت "فرانس فوتبول" في بيان.

ويبدو الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما) لاعب باريس سان جرمان الذي برز في نهائيات كأس العالم وسجل هدفا لمنتخب بلاده في المباراة النهائية ضد كراوتيا، أحد المرشحين البارزين لنيل هذه الجائزة، علما أنه اختير أفضل لاعب شاب في المونديال.

وأعلنت المجلة أن أسماء المرشحين للفئات الثلاثة سيتم إعلانها على مدى ساعات يوم الثامن من أكتوبر، بالتوازي عبر القناة التلفزيونية التابعة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي لـ"فرانس فوتبول" و"ليكيب".

أما حفل الجوائز، فسيبث ليل الثالث من ديسمبر على قناة "ليكيب" وموقعها، وموقع "فرانس فوتبول"، وفي أكثر من 120 دولة.