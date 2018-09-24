واهتزت شباك الحارس البالغ من العمر 45 عاما في اللقاء ثلاث مرات، الأمر الذي جعل جماهير تطلق السباب والشتائم في حق "السد العالي"، الذي يحتل ناديه المرتبة التاسعة في في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال الحارس المخضرم في تغريدة: "آسف جدا لجمهوري النظيف الحقيقي لذكر هذا اللفظ ولكن أمي هي أغلى ما عندي.. أمي مش (..) لن أقبل بالإهانة.. ولكل فعل رد فعل".

وأثار رد الحضري على تويتر ردود أفعال متباينة بين مؤيد له مطالب بعدم الاكتراث بمثل هذه الهتافات، وفريق طالبه بالاعتزال احتراما لمسيرته الكروية الناجحة.



وفي إحدى التغريدات، هاجم شخص الحضري قائلا: "تستاهل كل حاجة بتحصلك لما تروح للى يدفع أكتر..".

وأضاف آخر: "انا من رأيي الذى لاقيمة له على الإطلاق أن حضرتك ياكابتن تعتزل كفايه المجد والألقاب والأرقام اللى أنت حققتها انت حارس كبير وعظيم ولكن هناك نقطة سوداء وربما بسببها تحققت الأرقام، اعتزل وأنت نجم يا كابتن".



يذكر أن الحضري أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد نهاية كأس العالم 2018، وذلك بعد 22 عاما قضاها في صفوف منتخب مصر حقق خلالها العديد من الإنجازات.

ولعب الحضري لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة في مصر وسيون السويسري والمريخ السوداني والتعاون السعودي خلال مسيرته الحافلة.