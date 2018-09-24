وأوضح موقع "تلفزيون الجديد" اللبناني، أن قائد نادي التضامن بلال حاجو تعرض لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه مع نادي الشباب الغازية، أثناء مواجهات الأسبوع الأول من الدوري المحلي.



وأشار الموقع إلى أن "الأمر المحزن والمستنكر"، الذي بات ملازما للعديد من المباريات التي تحتضنها البطولات المحلية في لبنان، هو غياب الأطقم الطبية عن الملاعب.



وبقي حاجو نحو 5 دقائق على أرض الملعب، حتى دخلت سيارة مدنية تعود لأحد الحضور، لنقله قبل وصول الصليب الأحمر في "الوقت الضائع".

وأظهرت اللقطات السيارة الخاصة وهي "تقتحم" أرضية الملعب لنقل اللاعب، فيما لم تصل سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر إلى ملعب كفر جوز إلا في الدقيقة 59 من زمن المباراة.