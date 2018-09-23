وبالنسبة لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، لا يتخطى ميسي تاريخيا سوى بيليه، طبقا لأرقام الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وأحرز إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير ببيليه، 643 هدفا لسانتوس البرازيلي في 757 مباراة، مقابل 559 هدفا لـ"البرغوث" في 638 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.

ويبدو الفارق بين اللاعبين كبيرا (84 هدفا)، لكن بالنظر إلى معدل أهداف ميسي مع برشلونة فإن المهاجم الفذ يحتاج إلى أكثر بقليل من موسم واحد للحاق برقم بيليه.

فعلى سبيل المثال، سجل ميسي في موسم 2011-2012 وحده 73 هدفا في مختلف المسابقات.

وتتوزع أهداف ميسي مع بطل إسبانيا بين 387 في الدوري المحلي، و48 في كأس الملك، و103 في دوري أبطال أوروبا، و13 في السوبر المحلي، و5 في كأس العالم للأندية.