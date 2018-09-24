وهبطت مروحية للإسعاف الجوي في ملعب مباراة لكرة القدم بين فريقي بارنسلي وبرتون لإنقاذ حياة أحد المشجعين الإنجليز، ويدعى ستيفن كروفت، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

ونشر نادي بارنسلي على حسابه في تويتر: "بسبب حالة طبية طارئة تم تأجيل لقاء اليوم، لكن جميعنا متضررين اليوم".

وأكد في تغريدة أخرى أنه سيعلم المشجعين بالموعد الجديد بعد الاتفاق مع برتون والرابطة الإنجليزية.

وتحدث المدير الفني لفريق بروتون، نايجل كولوف، عقب إلغاء اللقاء قائلا إن القرار كان صحيحا، ومتمنيا السلامة للمصاب.

من جانبها، كتبت عائلة كروفت: "إن عائلة كروفت تود أن تشكر بإخلاص لاعبي بارنسلي ومسؤولي النادي على استجابتهم السريعة من أجل إنقاذ ستيفن. إنه الآن مستقر ولكن في حالة سيئة بمستشفى شيفيلد".

يذكر أن بارنسلي يحتل حاليا المركز السابع في الدرجة الأولى برصيد 15 نقطة من 8 مباريات ، بينما يحتل برتون في المركز 15 برصيد 10 نقاط.