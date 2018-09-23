وأمام نحو 80 ألف مشجع، وصل جوشوا إلى 22 نزالا بدون هزيمة في مسيرته الاحترافية، بفوزه على بوفتكين (39 عاما) الذي مني بخسارته الثانية فقط، والأولى بالضربة القاضية الفنية.

وحصل جوشوا، الذي عاد إلى المكان الذي هزم فيه الأوكراني فلاديمير كليتشكو بالضربة القاضية في أبريل 2017 ليصبح بطلا موحدا للعالم في وزن الثقيل، على استقبال الأبطال من الجماهير.

لكن في بداية النزال بدا منافسه هو الأكثر تحمسا من الأجواء، ووجه لكمة إلى جوشوا قرب نهاية الجولة الأولى ليسبب له قطعا في أنفه.

وفاز الملاكمان بميداليات ذهبية أولمبية، لكن الطاقة الشبابية لدى جوشوا البالغ من العمر 28 عاما كانت حاسمة مع ظهور علامات الإرهاق بشكل واضح على بوفتكين في منتصف النزال.

وبدأ جوشوا في التحكم في تحركاته من الجولة الرابعة ونجح في استعادة لكماته الخاطفة باليد اليمنى.

واصطدمت واحدة من هذه اللكمات بفك بوفتكين، المتحدي الإجباري لجوشوا من رابطة الملاكمة العالمية، ليسقط الملاكم الروسي على حبال الحلبة.

وعاد بوفتكين للوقوف على قدميه، لكن ليس طويلا وسدد البطل البريطاني عدة لكمات قوية ليحسم انتصاره 21 بالضربة القاضية.