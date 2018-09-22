وشغل عادل هيكل مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي من عام 1947 وكان عمره وقتها 13 عاما وحصد الكثير من البطولات الدولية مع المنتخب المصري والكثير من البطولات المحلية مع النادي الأهلي.

وشغل عادل هيكل مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي من عام 1947 وكان عمره وقتها 13 عاما، إلى أن اعتزل في عام 1969 بعد إصابته بخلع في الكتف الأيمن.

وحقق هيكل مع الأهلي 10 بطولات دوري و6 بطولات كأس مصر وعلى مستوى المنتخب حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959 وتم اختياره كأفضل حارس مرمى.

يذكر أن هيكل قام بالتمثيل في 3 أفلام هي إشاعة حب عام 1960 مع الفنانين يوسف وهبي وعمر الشريف وسعاد حسني ومذكرات تلميذة عام 1962 مع الفنانين أحمد رمزي ونادية لطفي وحسن يوسف وحديث المدينة عام 1964 مع الفنانين سميرة أحمد وشويكار.