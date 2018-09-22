وجاء الهدف الأول عن طريق الهولندي ويسلي هويدت مدافع ساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ثم عزز ليفربول تقدمه بالهدف الثاني إثر ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى ساوثمبتون، نفذت عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جويل ماتيب من على علامة الجزاء برأسية متقنة وضعت الكرة في زاوية مستحيلة على يمين الحارس أليكس مكارثي سكنت الشباك، في الدقيقة 23.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سدد السويسري شيردان شاكيري ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى ساوثمبتون قبل أن تجد متابعة من محمد صلاح الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، وعاد إلى التسجيل مرة أخرى بعد فترة صيام.

وفشل ساوثمبتون في العودة للمباراة في الشوط الثاني ليظل في المركز 14 بخمس نقاط مقابل 18 نقطة لليفربول متصدر الترتيب بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي و3 نقاط عن تشلسي، الذي سيلعب على أرض وست هام يونايتد، الأحد.