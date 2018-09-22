وشكل بوغبا عنصرا فاعلا في التشكيلة الفرنسية التي أحرزت في روسيا لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، وسجل هدفا في المباراة النهائية ضد كرواتيا (4-2). وبعد عودته إلى "الشياطين الحمر"، قدم بوغبا (25 عاما) الذي منحه المدرب شارة قيادة الفريق، أداء جيدا ترجمه بأربعة أهداف حتى الآن (هدفين في الدوري الممتاز، وهدفين في المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا ضد يونغ بويز السويسري).

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تقارير صحافية عن رغبة بوغبا في الرحيل عن النادي، والأرجح إلى برشلونة الإسباني، في ظل توتر في العلاقة بينه وبين مورينيو الذي وجه في السابق انتقادات للاعب على خلفية أنه يقدم أداء جيدا مع منتخب بلاده، على عكس ما يقوم به مع فريقه.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، الجمعة عشية استضافة ولفرهامبتون في المرحلة السادسة من الدوري "أعتقد أن النتائج الجيدة والأداء الجيد يحققون المعجزات (...) النتائج السيئة والأداء السيئ يجعلون اللاعب (أي لاعب) يظهر متعبا أكثر، وغاضبا أكثر، وبشعا أكثر".

وأضاف "عاد بول من كأس العالم، وكان آخر العائدين لأنه لعب النهائي (...) لكن أعتقد أن السعادة، الثقة، الفخر بالنفس، كلها عوامل دفعته إلى خوض مباراتنا الأولى ضد ليستر من دون تمرين تقريبا وقدم مباراة جيدة جدا. الأمر يتعلق باللحظة وبالزخم، وهذا مهم جدا، أكان إيجابا أم سلبا".

وبعد الفوز على ليستر 2-1 في المرحلة الأولى من الدوري المحلي، تلقى يونايتد خسارتين تواليا أمام برايتون (2-3) وتوتنهام هوتسبر (صفر-3)، قبل أن يحقق فوزين على بيرنلي (2-صفر) وواتفورد (2-1).

ويدخل يونايتد مباراة السبت بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات (فاز على يونغ بويز 3-صفر)، وهو ما اعتبره مورينو إشارة إلى أن الفريق قادر على تقديم أداء أفضل من الموسم الماضي، عندما حل ثانيا خلف جاره وغريمه مانشستر سيتي.

وكان البرتغالي الذي يقود الفريق في موسمه الثالث، قد حذر في الصيف من أن الموسم الحالي سيكون "صعبا" بعد الأداء الخجول لإدارته في فترة الانتقالات الصيفية وعدم تعاقدها مع لاعبين كان يرغب بضمهم.

وقال مورينيو "أنا متفائل، لكن سيكون موسما صعبا (...) لا أغير ما قلته (سابقا، فقط) لأننا فزنا بمباراتين في الدوري".