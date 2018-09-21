وفاز الترجي حامل اللقب في 1994 و2011، ذهابا 2-1 بهدفي شمس الدين الذوادي وسامح الدربالي مقابل هدف عمار الجمل، ليقصي منافسه بطل نسخة 2007، ويبلغ نصف النهائي للمرة 11 في تاريخه.

وجاء حسم التأهل عبر المهاجم الإيفواري للترجي، فوسيني كوليبالي، الذي سجل هدف الفوز قبل النهاية المباراة بـ3 دقائق.

كما عوض الترجي، الذي يقوده المدرب التونسي، خالد بن يحيى، خروجه من دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية أمام الاتحاد السكندري المصري.

وأمام الآلاف من جمهور النجم الساحلي، الذين احتشدوا في الملعب الأولمبي في سوسة، افتتح الفريقان اللعب بمحاولة السيطرة على وسط الملعب وبناء الهجمات، بينما ركز لاعبو الترجي على المرتدات.

وغابت الفرص الفعلية عن المرميين، حتى أن الركنية الأولى أتت في الدقيقة 30 لأصحاب الأرض دون خطورة على حارس الترجي رامي الجريدي.

وكانت أخطر الفرص لأصحاب الأرض في الشوط الثاني عبر أمين الشرميطي المنفرد، الا أن الحارس الجريدي أخرج تسديدته التي أطلقها من مشارف الصندوق الصغير داخل المنطقة الى ركنية (70).

وتكتل لاعبو الترجي في منطقتهم واعتمدوا على المرتدات في ظل اندفاع لاعبي النجم الساحلي، الا انهم جوبهوا برايات التسلل في محاولاتهم بلوغ مرمى النجم الساحلي، قبل أن ينجح كوليبالي في حسم الأمور للضيوف بتسجيله إصابة الفوز للترجي من هجمة مرتدة عبر الجناح الأيمن، اخترق المنطقة وأرسل الكرة أرضية الى الزاوية اليسرى (87).

ويلتقي الترجي في نصف النهائي بريميرو دي أغوستو الأنغولي الذي كان أول المتأهلين الى المربع الذهبي بتعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-1 الجمعة في لوبومباشي، بعد تعادلهما السلبي ذهابا.