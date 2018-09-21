وتلقى رونالدو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد احتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو. وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب "ميستايا" باكيا.

ووقف عدد من الأشخاص مع رونالدو بعد هذا الحادث، الذي اعتبره الكثيرون "ظالما"، من بينهم أخته وزملاء له في الفريق، وكان آخرهم رئيس النادي، أنييلي.

ونشر الرئيس صورة للاعبيه وهم يرفعون رونالدو من الأرض، بعد غضبه من قرار الحكم، وأرفقها بتعليق شهير مستوحى من رواية "الفرسان الثلاثة".

وجاء في التعليق "الكل لواحد، والواحد للكل."

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن لجنة الانضباط التابعة له حددت الخميس المقبل للبت في موقف رونالدو.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى للهداف التاريخي لدوري الأبطال (120 هدفا بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري) في المسابقة، والـ11 في مسيرته.