وجاءت تصريحات لوبيتيغي عقب فوز الريال بثلاثية نظيفة على روما الإيطالي، الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في أولى جولات دور المجموعات بدوري الأبطال ضمن المجموعة السابعة.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن لوبيتيغي قوله: "الفضل يعود للاعبين الجيدين جدا، الذين يتدربون بقوة كالحيوانات، وبسلوك رائع يساعد على تطور الفريق. إنهم يساعدوننا نحن المدربين. هم الأبطال الحقيقيون".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق يجبرك على بذل أفضل ما لديك، وكان على بعد هدف واحد من بلوغ نهائي النسخة الماضية، وقام بتدعيم صفوفه. لعبنا جيدا وصنعنا فرصا كثيرة".