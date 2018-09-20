راموس، 32 عاما، المعروف بلعبه الخشن الذي يصل إلى حد العنف في كثير من الأحيان كان على موعد مع رقم قياسي فريد من نوعه، الأربعاء، ربما يؤكد حقيقة طريقة لعبه التي يعرفها الكثيرون.

ففي الدقيقة 23 من عمر المباراة التي استضافها ملعب "سانتياغو برنابيو" أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه راموس بعد خطأ عنيف بحق لاعب روما ستيفن نزونزي، لتصبح تلك البطاقة الصفراء رقم 37 في تاريخ راموس بدوري الأبطال.

وبهذه البطاقة بات راموس رسميا اللاعب الأكثر حصولا على بطاقات صفراء بتاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما تجاوز نجم مانشستر يونايتد بول سكولز الذي سبق أن تلقى 36 بطاقة صفراء عبر تاريخه، كما نقلت صحيفة "آس".

راموس، الذي تبدو مسيرته في الملاعب مرشحة للاستمرار لسنوات مقبلة سيبتعد بالتأكيد برقمه القياسي أكثر في الصدارة، علما بأنه لعب إجمالا 115 مباراة في دوري الأبطال، أي أنه يحصل على بطاقة صفراء كل 3 مباريات تقريبا، وهو رقم مذهل بمعايير كرة القدم.

قلب دفع ريال مدريد يحمل أيضا رقما قياسيا مشابها في بلده، إذ إنه الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء في تاريخ الدوري الإسباني برصيد يفوق 160 إنذارا، ويتكرر الأمر ذاته مع منتخب بلاده الذي لم يحصل أي لاعب في تاريخه على عدد إنذارات يتجاوز إنذارات راموس.

يشار إلى أن قائد ريال مدريد أثار ضجة عارمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، حين تدخل بلعبة خشنة على نجم ليفربول محمد صلاح في منتصف الملعب، ليخرج "مو" من الملعب مصابا، ويفوز ريال مدريد باللقب لاحقا وسط اتهامات عدة لراموس بتعمد إيذاء النجم المصري.