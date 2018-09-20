في المباراة الأولى على استاد الاتحاد، كان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الأولى، وسنحت عدة فرص للتسجيل لرحيم سترلينغ (11 و16) والبرازيلي فرناندينيو (15) والفرنسي ايميريك لابورت (17)، قابلها فرصتان لليون عن طريق الجزائري حسام عوار (8) ونبيل فقير (16)، قبل أن يفتتح العاجي ماكسويل كورنيه التسجيل للضيوف مستفيدا من عرضية الأخير (26).

وعزز فقير، قائد ليون، تقدم فريقه بقذيفة صاروخية، بعد أن تلقى كرة من الهولندي ممفيس ديباي خارج المنطقة، أطلقها بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (43).

وفي الشوط الثاني، قلص بطل الدوري الإنجليزي الفارق عبر المتألق الجديد في صفوفه البرتغالي برناردو سيلفا الذي تابع بيسراه في الشباك كرة وصلته من الألماني لوروا سانيه (67).

وفي المباراة الثانية، افتتح هوفنهايم التسجيل في وقت مبكر بعد قطع الكرة في منتصف الملعب وتبادلها مرات عدة بين اللاعبين حتى وصلت من ليوناردو بيتنكورت الى النمساوي فلوريان غريليتش الذي رفعها من فوق الحارس اندري بياتوف ساقطة في شباكه (6).

ونشط شاختار بعد أن اهتزت شباكه، وأنقذ الحارس الألماني أوليفر باومان مرماه أكثر من مرة، وأدرك البرازيلي إسماعيلي دوس سانتوس التعادل لصاحب الأرض مستفيدا من تمريرة مواطنه جونيور مورايش أنهاها بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (27).

واستعاد هوفنهايم المبادرة الهجومية من جديد، وأمسك حارس شاختار كرة رأسية قوية لبيتنكورت (37)، لكنه وقف عاجزا أمام رأسية لاعب الوسط المدافع الدولي النروجي هارفارد نوردتفايت الذي تابع كرة رفعت من ركنية في الزاوية اليمنى مانحا الفريق الزائر التقدم من جديد (38).

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات ولاحت لكل منهما عدة فرص لم تستغل إلى أن نجح البديل البرازيلي مايكون في أدارك التعادل الثاني لشاختار بعد خمس دقائق من نزوله عندما أطلق كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس باومان (81).